«Один из любимейших артистов»: коллеги Владимира Симонова поделились воспоминаниями о нем

Прощание с актером пройдет в Театре Вахтангова.

Смерть ведущего актера Театра имени Евгения Вахтангова, народного артиста России Владимира Симонова стала настоящей трагедией для всего коллектива. Об этом 5-tv.ru рассказал актер театра Данила Гнидо.

«Это беда, потому что Владимир Александрович — любимейший, один из любимейших артистов нашей трупы, я имею в виду, он один из актеров, которого обожают: и молодое поколение нашего театра, и его ровесники, и те, кто его старше», — отметил он.

Гнидо подчеркнул, что Симонов отличался тонким чувством юмора, самоиронией и искренней любовью к театру. По словам актера, коллектив глубоко переживает утрату и готов оказать поддержку родным покойного.

Актер театра и кино Михаил Васьков также назвал Симонова замечательным человеком и верным другом, с которым было легко и радостно работать.

Ранее стало известно о смерти народного артиста России Владимира Симонова. С начала 1990-х годов он активно работал в театре «Et Cetera», Театре Наций и участвовал в антрепризных постановках. В фильмографии артиста более 150 ролей, включая картины «Перевал Дятлова», «Дети Арбата», «Одна любовь на миллион» и «Псих».

Директор Театра имени Вахтангова, заслуженный деятель искусств РФ Кирилл Крок сообщил, что причиной смерти артиста стала сердечная недостаточность. Владимир Симонов скончался в Волынской больнице, где проходил лечение в последние недели.

