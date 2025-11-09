Шесть человек заразились ботулизмом в Москве после употребления домашних солений

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Ситуация находится на контроле у Роспотребнадзора.

В Москве шесть человек заразились ботулизмом после употребления домашних солений. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Все пострадавшие проживают в одной квартире. Установлено, что они ели соления собственного приготовления.

«В настоящий момент их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести, им оказывается полный объем всей необходимой медицинской помощи в профильном инфекционном стационаре», — говорится в Telegram-канале департамента здравоохранения.

Как уточнили в ведомстве, риск распространения ботулизма отсутствует. Данное заболевание не передается от человека к человеку, а возникает лишь при употреблении зараженной пищи.

После случившегося Роспотребнадзор начал свое расследование по данному факту. Специалисты выяснили: потерпевшие употребляли овощной салат собственной консервации. Возможно, именно он стал причиной массового отравления.

