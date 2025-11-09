Фото: Коновалов Алексей/ТАСС

Российские войска поразили объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины.

ВС РФ освободили населенный пункт Рыбное в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Российские войска поразили объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины, добавили в ведомстве.

Российские средства ПВО сбили за сутки семь снарядов системы HIMARS и 247 украинских беспилотников самолетного типа. ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО порядка 1 330 боевиков.

Российские войска отразили шесть атак ВСУ в Харьковской области, направленных на прорыв окружения формирований противника. Штурмовые группы ВС РФ ведут успешное наступление в микрорайоне Динас города Красноармейска в ДНР.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

