Лавров указал на невозможность решения украинского конфликта без учета интересов РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Министр подчеркнул, что вопрос о принадлежности Крыма для российской стороны закрыт.
Завершение украинского конфликта невозможно без устранения его первопричин и учета интересов России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью агентству «РИА Новости».
«Еще раз повторю, что завершение конфликта, на наш взгляд, невозможно без учета российских интересов и искоренения его первопричин», — отметил глава внешнеполитического ведомства.
Лавров также подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма и Севастополя для Москвы окончательно решен. Он напомнил, что жители полуострова в марте 2014 года на референдуме реализовали свое право на самоопределение и проголосовали за воссоединение с Россией.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил о заметном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине. Американский лидер выразил надежду на скорейшее достижение соглашения между сторонами и подчеркнул, что рассчитывает на «разумные шаги» со стороны Москвы и Киева.
Трамп также отметил, что за последние месяцы Вашингтону удалось завершить восемь международных конфликтов и добавил, что рассчитывает включить в этот список и украинский кризис.
