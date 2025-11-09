Лавров пообещал ответ РФ при передаче ее замороженных активов Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Киевский режим, по словам главы МИД РФ, не сможет вернуть долги и расплатиться по кредитам.

Москва ответит по принципу взаимности в случае передачи Киеву Евросоюзом (ЕС) замороженных российских активов. Об этом сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с РИА Новости.

Как он отметил, конфискация российских замороженных активов не поможет Украине. При этом дипломат добавил, что Киев не сможет вернуть свои долги и расплатиться по кредитам.

По словам Лаврова, законного способа отнять замороженные активы России нет. К тому же он подчеркнул, что действия Еврокомиссии (ЕК), которые предпринимаются для их изъятия, — «открытый обман и грабеж».

Министр заявил, что Россия отреагирует соответствующим ситуации образом.

«РФ даст адекватный ответ на любые разбойничьи действия в соответствии с принципом взаимности, исходя из национальных интересов и необходимости компенсировать причиненный нам ущерб. В Брюсселе и других западных столицах еще могут образумиться и отказаться от планируемой авантюры», — заявил он.

ЕС разрабатывает альтернативный план финансовой помощи Украине с 27 октября. Это происходит после блокировки Бельгией предложения использовать замороженные российские активы. Среди возможных сценариев — совместный долг, репарационный кредит или дистанцирование Украины от Евросоюза. Лидеры стран-членов могут принять решение до саммита 18 декабря, во избежание дефицита финансирования в начале следующего года.

Известно, что Бельгия не поддержала инициативу стран ЕС об изъятии замороженных российских активов. Лидеры стран не дали гарантий защиты Бельгии от возможных ответных мер РФ в случае конфискации замороженных российских активов. Позже агентство страны Belga сообщило, что ЕК не убедила правительство Бельгии на использование замороженных российских активов для выдачи кредита Украине.

Ранее 5-tv.ru писал, что Франция, Италия, Бельгия против передачи замороженных средств РФ Киеву.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.