В Таиланде 39 человек пострадали при опрокидывании автобуса

ДТП произошло в провинции Лампанг на севере страны.

В Таиланде перевернулся туристический автобус с 39 пассажирами. Об этом сообщила газета Matichon.

«Туристический автобус, следовавший из Чиангмая в Бангкок, потерял управление и перевернулся на дороге Дойкунтан, что привело к длительной пробке», — отмечается в публикации.

Уточняется, что в автобусе находилось 39 пассажиров. Один человек получил тяжелые травмы, четверо — средней степени тяжести, а остальные 34 — легкие травмы. В то же время сообщалось о том, что 18 человек были госпитализированы.

На месте происшествия из автобуса вытекло масло. Из-за угрозы пожара сотрудникам полиции пришлось принять дополнительные меры безопасности.

Водитель автобуса рассказал, что не справился с управлением, так как дорога стала скользкой из-за дождя, и врезался в электрический столб и бетонные ограждения посреди дороги. В результате этого транспортное средство и перевернулось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Таиланде в ДТП с участием микроавтобуса пострадали 11 туристов из России и Белоруссии. Инцидент произошел на территории одного из отелей района Сай Йок.

