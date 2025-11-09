Спор продолжается: суд рассмотрит жалобу Лурье на передачу квартиры Долиной

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Сделка купли-продажи апартаментов знаменитости признана недействительной. Но снова обменять квартиру на деньги не получается, так как их прикарманили мошенники.

Жалоба Полины Лурье на решение о признание недействительной сделки купли-продажи квартиры народной артистки России Ларисы Долиной будет рассмотрена в кассационном суде 27 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда. Иск певицы об оспаривании сделки по отчуждению недвижимости был удовлетворен еще в марте. Новая собственница Лурье лишилась права на имущество, Мосгорсуд признал это решение законным и отклонил апелляцию.

Иск Ларисы Долиной о признании сделки недействительной и встречное заявление покупательницы Лурье о выселении прежней собственницы рассматривались в одном производстве в течение полугода. Никто из участников процесса не давал комментариев, указывая на подписку о неразглашении. Но Лурье осталась недовольна своим положением и продолжила тяжбу.

Певица продала свою квартиру стоимостью 195 миллионов рублей за 112 миллионов, а потом еще перевела деньги на «безопасный счет», действуя по указанию якобы сотрудников правоохранительных органов. Всего она отдала мошенникам 180 миллионов. Но оказалось, что она не спрятала свои средства от рисков, а просто их отдала. Однажды она вернулась домой, а там группа людей утверждает, что теперь это их недвижимость. Передавать ключи звезда отказалась и обратилась в полицию. Суд наложил арест на жилье.

Журналистам Лариса Александровна сообщала, что стала жертвой сложной аферы. Она действительно согласилась на сделку, но не потому что хотела продать квартиру, а потому что ее ввели в заблуждение. На скамье подсудимых четверо обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере, они содержатся в следственном изоляторе. Лурье обязана передать квартиру Долиной, а та — вернуть ей 112 миллионов рублей. Но денег у нее нет — они у мошенников. И эти средства будут возвращены только после завершения суда над ними.

