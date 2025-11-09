Трое детей и трое взрослых погибли в ДТП с фурой в Новосибирской области

Фото: Telegram/mvd_54/mvd_54

Самой младшей жертве автокатастрофы еще нет года.

В Болотнинском районе Новосибирской области произошла автомобильная авария с выездом на встречную полосу. Погибли шесть человек, в числе которых трое несовершеннолетних. Фура и легковая машина столкнулись на трассе Р-255 «Сибирь». О происшествии сообщили представители регионального управления МВД в официальном Telegram-канале.

Отмечается, что легковой автомобиль ВАЗ-21099 двигался по дороге в сторону Кемеровской области, на 139-м километре он выехал на встречную полосу. Причина, по которой он нарушил правило движения, выясняется. После этого произошел удар — навстречу ехал грузовик Volvo. Это произошло в 04:30 по местному времени — в 00:30 по московскому.

По информации сотрудников управления, в результате столкновения погибли водитель и пассажиры легковушки — мужчина и женщина, а также трое детей 2015, 2017 и 2025 года. Судя по кадрам с места ДТП, фура не получила значительных повреждений, в отличие от легкового авто, ее 40-летний водитель также не пострадал.

На участке трассы, продолжают работу экстренные службы, сотрудники устанавливают все обстоятельства аварии. Движение на трассе было перекрыто в обоих направлениях.

