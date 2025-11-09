Хайп вместо таланта: как шоу-бизнес превратился в площадку для пиара

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

В Москве простились с Юрием Николаевым, народным артистом, народным телеведущим. Он скончался на 77-м году жизни после продолжительной болезни.

Проститься с ним на Троекуровское кладбище столицы пришли сотни поклонников и десятки звезд российской сцены, которых Юрий Николаев вывел на сцену. А таких немало: Сергей Лазарев, Валерия, Юлия Началова, Ани Лорак, Алсу, Дима Билан, Полина Гагарина, Пелагея, Зара, Прохор Шаляпин и многие другие артисты. Они обязаны своим успехом ему и его проекту «Утренняя Звезда».

Шоу было запущено в 1991 году с миссией не столько заработать, сколько показать, что есть что-то еще светлое и чистое, к чему можно стремиться, вопреки потоку чернухи, что лился нескончаемым потоком с экранов тогда.

За 13 лет существования программы в «Утренней звезде» выступили более 20 тысяч детей и подростков. А до этого была «Утренняя почта». Неутомимый ведущий какие только образы не примеривал на себе, в каких только ситуациях не оказывался, но всегда держался с достоинством и улыбался своей неизменной вежливой улыбкой.

Были у него в карьере и паузы, был алкоголь, о чем он откровенно говорил, но никогда не пытался поднять шум вокруг себя, сделать PR, мелькнуть лишний раз в прессе. Обаятельный, добрый, элегантный дядя Юра. Таким он и запомнится.

Жаль, что идеалы, которые он нес, оказались на российской эстраде искажены то ли жаждой наживы, то ли фильтрами соцсетей, когда обычная жизнь уже не жизнь, а все должно быть выкручено на максимальные показатели. Будь то любовь или патриотизм. Тему продолжил корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

Самый популярный певец страны и самая известная блюстительница морали в интернете. Донецк, 4 ноября.

На первый взгляд все чинно и благородно. Минимум гостей, среди которых — глава ДНР. Большой, но аккуратный букет белоснежных роз и очень радостная экспрессивная ведущая церемонии.

Часть тех, кто это увидел, конечно, рады. Совет да любовь молодоженам и счастья на долгие годы. Другая часть недоумевает, а почему Донецк? Ну ладно церемония под камеры и сразу в сеть, а вот накануне зачем цветы на могилы под камеры возлагать и тоже сразу в сеть? Модники тоже в смятении — почему невеста не в белом, зачем хаки? И почему так похоже на продукцию французского модного дома?

Мы в ЦУМе и отыскали ну очень похожие куртки. Тот же крой, фасон, пуговицы, только коллекция прошлогодняя, потому не очень дорого для бренда. Дизайнер Ив Сен-Лоран — открытый гей*, компания осудила СВО и официально ушла с российского рынка.

Сразу после церемонии — в народ! Фанаты ликуют. Молодожены расписываются на капоте «Лады», и возвращаются к своему премиальному «Мерседесу».

Их история — как сценарий современной мелодрамы. Он — молодой популярный певец. Она — известный общественный деятель. Стрим в интернете Екатерины Мизуллиной под песню «Я русский» не оставляет его равнодушным. И вот он зовет ее на свидание. Проходит всего восемь месяцев — и пара уже в ЗАГСе. И пока одни восхищаются молодоженами, другие сомневаются в искренности чувств. Якобы свадьба — это не более, чем выгодная партия. Да и любовь — бутафорская.

Или, скорее, спланированная имиджмейкерами. Все слишком красиво, продумано, буквально по всем законам PR.

«Я вижу, как взаимное усиление позиций друг друга в информационном пространстве. То есть привлечение внимания для увеличения популярности друг друга», — прокомментировал продюсер, музыкальный критик Павел Рудченков.

И узнаваемость действительно растет. SHAMAN и Екатерина стали персонажами популярной игры «Роблокс».

«Они для меня, знаете, как незрелые дети. То микрофон в штаны засунет, то начнет кричать. Люди, которые сейчас — ложный пиар, они мелькают на телевидении. Их протаскивают», — заявил музыкальный продюсер Вадим Цыганов.

Соответствуют популярности и гонорары SHAMAN. За выступление на дне города в Оренбурге он получил 16 миллионов рублей. На корпоративе готов спеть свои хиты дешевле — за 12 миллионов, райдер можно даже назвать скромным — ни французских минералок, ни алкоголя, есть даже березовый сок, вот только для транспорта — Maybach.

Не поняли донецкого порыва молодоженов и те, кто много раз ездил в регион без всяких камер.

«А почему Донецк? Ну почему? Почему не Горловка? Почему не Крым, не леса? Я там, знаю, очень красиво. Могли бы там организовать все. Знаете, это было бы по-настоящему феерично, так огненно, прямо было бы чудесно. Про показуху мы говорим, про ряженых мы говорим. Ряженых очень много стало, слишком много», — отметила автор исполнитель, волонтер, военнослужащий в запасе, Ольга Веди.

И таких примеров масса. Вот даже поп-король страны Филипп Киркоров после нашумевшей голой вечеринки, когда извинительной водолазки оказалось мало, поехал петь в Донецк.

Видимо, чтобы закрепить успех, позже появлялся на публике в милитари пиджаке, правда с золотым фотоаппаратом Louis Vuitton.

«Когда Киркоров приезжает в Донбасс, все всем смешно. Ну, просто страна смеется, куда он там с перьями», — сказал музыкант, лидер рок группы Radio Tapok Олег Абрамов.

Хотя с перьями его чаще увидишь на концертах, но это часть образа — все привыкли. Правда, вот когда по кресту ходил, перья предусмотрительно снял. Но все равно — эпатаж, скандал, просмотры, хайп по-модному.

«Крест — это не аксессуар. Крест — это то, с чем идут наши ребята в бой», — прокомментировала актриса Яна Поплавская.

Еще один не король, но принц эпатажа и хайпа на грани — Прохор Шаляпин. Его громкие романы всегда в центре внимания. Много шума наделал его последний роман и брак, который тоже фиксировали камеры и соцсети. Звезда кулинарных передач Ольга Вашурина казалась поклонникам явно не по возрасту Прохору. Так и оказалось, признался артист — все ради шоу и PR.

«Я уже вижу попытки комментировать, что все это реально и что это свадьба моя четвертая. Конечно, нет!» — заявил Прохор Шаляпин.

Приемы такого пиара не гнушаются использовать и молодые артисты. В одном из стримов Инстасамка нецензурно ругается и жестко прогоняет визажистов якобы за опоздание.

Позже рассказала, видео — постановка. Но о нем говорят, значит есть эффект. Драки, скандалы, громкие романы, покадровая любовь. Все это очень хорошо капитализирует личный бренд.

«То, что мы сейчас видим, истории ряда публичных личностей, то мы действительно зачастую видим в этом неискренность. А работа на личный бренд, работа на охват работы, на то, чтобы привлечь аудиторию к себе», — проанализировал профессор школы коммуникаций высшей школы экономики, пиар консультант Ольга Пескова.

Только вот не каждому поддаются такие расхожие инструменты популяризации, можно и не к месту выступить, можно один раз демонстративно приехать с гуманитарной помощью и интервью раздавать дольше, чем разгружать коробки.

Или, например, можно долго критиковать Егора Крида за распутство, но при этом страстно целоваться перед школьниками.

Такие манипуляции в конечном итоге могут дорого стоить для самих артистов. Хайп дает лишь сиюминутную славу — а тех, кто им пользуется, так же быстро забывают.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России