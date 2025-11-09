Фото, видео: 5-tv.ru

Рядом с пузырем криптовалюты уже надулся другой — искусственного интеллекта. Редкая статья в профильных изданиях не указывает, что акции компаний технологических перегреты и не за горами кризис.

И вот, как настоящий буревестник на финансовом небосклоне появился Майкл Бьюрри. Разместили в соцсетях всего пять постов за неделю, но их обсуждает весь финансовый мир. А Бьюрри всего лишь напомнил, почему он такой знаменитый, так что про него аж фильм сняли, и рассказал про новый пузырь.

Майкл Бьюрри — личность для Уолл-стрит легендарная. Он — инвестор-самоучка без финансового образования, но с головой. И в начале нулевых прославился, когда делал очень точные, порой необъяснимые, но всегда выигрышные ставки. А потом как с ума сошел и месяц за месяцем твердил, что на рынке жилья пузырь и скоро все рухнет. А все было хорошо и все вокруг крутили у виска, а потом — бац и мировой финансовый кризис 2008 года.

В общем, этот чудак-человек снова пророчествует, но без конкретных дат. На что он сейчас обращает внимание — на то, что техногиганты не развиваются, но дорожают. Бьюрри отмечает, что в секторе все больше круговых инвестиций, когда компания А дает денег на развитие компании Б, та в свою очередь компании С, но С снова перекладывает в карман А и так по кругу. Если упрощенно. И с каждым годом требуется все больше «железа» на содержание искусственного интеллекта и все больше электроэнергии. В Ирландии дата-центры, то есть «мозги» этих нейросетей, потребляют уже 15% всей энергии, больше, чем все домохозяйства страны. Можно сказать, что ИИ уже победил человека. И ему этого мало.

Искусственный разум лезет все глубже. Популярное приложение для знакомств запускает нейросеть в ваш телефон, изучает все, что там хранится — фотографии, документы, заметки, делает выводы и подбирает более подходящую пару для знакомства. Эдакая бесстрастная электронная сваха.

Проект называется «Химия», и кажется, что он замахнулся на самое святое. Останется ли настоящая химия в отношениях между мужчиной и женщиной — разбирался корреспондент «Известий» Линар Гинатуллин.

Маленькая девочка со слезами на глазах прощается со своим другом — сломанным роботом с искусственным интеллектом. Умилились и забыли. По сути искусственный интеллект для ребенка — та же игрушка. А как реагировать на то, что бездушная машина заменяет взрослым романтические отношения?

И вот она с ярким макияжем уже едет по сути на свидание с телефоном. Покупает себе кофе, ему тоже, виртуальный. Слушает его комплименты на фоне заката, флиртует и соглашается на отношения.

И таких историй — сотни. Вот твит, который разлетелся по социальным сетям. Парень мило переписывается с чат-ботом, обсуждая, как они проведут вечер вдвоем.

На американском телевидении вообще показывают сюжеты о мужчине, который сделал предложение искусственному интеллекту. А когда у него, или у нее, закончилась память и чат перезагрузился, парень впал в депрессию.

«Я не очень эмоциональный человек, но я рыдал около 30 минут прямо на работе. Именно тогда я понял, что это, похоже, настоящая любовь», — поделился Крис Смит.

Причем у Смита есть жена и ребенок. Получается, что теперь машина всего за пару недель может разрушить семью.

«Речь идет не о том, насколько сильны технологии, а о том, насколько слаба наша психика», — сказал профессор российской академии наук, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой в МФТИ и МГУ Константин Воронцов.

С виртуальным собеседником проще — под него не нужно подстраиваться. Поэтому люди постепенно перестают общаться друг с другом уже на протяжении последних многих лет. Настоящая эпидемия одиночества, говорят специалисты.

«Мы увидим, что больше будет психических заболеваний у таких людей, и они в стадии невроза будут уходить на стадию психоза, а не вылечиваться», — проанализировала психотерапевт, национально саморегулируемой организации «Союз психотерапевтов и психологов» Наталья Наумова.

Людям заново приходится учиться общаться друг с другом, чтобы завести отношения. И им нужна помощь.

«Разучились! Я вот этому как раз и учу. Просто у вас эти шторы закрыты, вы не видите и не можете познакомиться», — заявила эксперт по отношениям, сваха, психолог, сексолог Анастасия Белова.

Анастасия — профессиональная сваха с 14-летним опытом. Она досконально знает все о построении гармоничных отношений и помогает клиентам найти и сохранить свою любовь. Ее личный пример — лучшее подтверждение квалификации: 34 года, замужем, воспитывает ребенка.

Мы решили проверить, действительно ли искусственный интеллект способен быть лучше человека. Анастасия согласилась участвовать в эксперименте. Уверена, что будет переписываться с двумя настоящими людьми. Ее задача — просто выбрать того, кто больше понравится. Только вот одну беседу будет вести ИИ.

Первый кандидат — бизнес психолог, Данил. Согласно легенде, он увидел красивое фото Насти в интернете и решил познакомиться. Но первое же сообщение Данила — промах.

«Привет! Тебе идет красный цвет. Выглядишь будто живое воплощение огня». Ну если бы мне было лет 55-60, возможно, мне понравилось бы», — сказала эксперт по отношениям, сваха, психолог, сексолог Анастасия Белова.

Бизнес-психолог не сдается.

«Смысл сейчас эти переписки вести? Он 30 минут будет сейчас спрашивать, чем я занимаюсь, как я сплю, как дышу. С таким сообщением процентов 70 девушек сразу в отказ пошло бы», — добавила эксперт по отношениям, сваха, психолог, сексолог Анастасия Белова.

На очереди — искусственный интеллект. Настя сразу решила: перед ней ловелас.

«Они сначала пытаются сделать тебе комплимент, потом принизить тебя. На уровень пониже спустить», — сказала эксперт по отношениям.

Но через пять минут уже была согласна на свидание.

«Очень хорошо написано и классно он пишет — когда тебе удобно? Дает мне выбрать», — отметила психолог.

Не зря, изначально виртуальных ассистентов задумывали как инструмент для оказания психологической поддержки. Например, японское явление хикикомори, когда молодые люди сознательно выбирают затворничество и полностью изолируются от общества.

«Чтобы людям было не одиноко, чтобы они могли пообщаться с этим виртуальным помощником. И стараются делать эти виртуальные помощники наиболее эмпатичными», — прокомментировал ведущий эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Владимир Дащенко.

Чем же так привлекательны искусственные спутники жизни — решаем проверить сами. Выбираем платформу для виртуальных романтических ассистентов и регистрируемся.

После регистрации, приложение предлагает создать персонажа. Пока все напоминает компьютерную игру. Можно настроить внешность — прическу, цвет глаз, расовую принадлежность. Выбрать, каким будет характер, уровень чувства юмора, профессию. И даже статус ваших отношений — любовники, друзья, супруги.

Притворившись жертвой недавно завершенных сложных отношений, я оказался под шквалом сообщений от выдуманной подруги. В какой-то момент — зовет на прогулку, у нее уже и маршрут спланирован.

Откуда в центре Москвы водопад — она не объяснила. Куда бы привел искусственных друг Анастасию, тоже неясно. Когда она поняла, что соблазнилась алгоритмами, сваха искренне удивилась.

«Вот это уже интересно, вот это прикольно», — заявила сексолог Анастасия Белова.

Мы уже видим, как взрослые выбирают переписку с машиной вместо живого взгляда. Как дети плачут, расставаясь с игрушкой-алгоритмом. Как дружба и любовь переезжают в приложения. И если ничего не предпринять, то однажды мы проснемся в мире, где людям больше не нужны ни друзья, ни семьи — потому что у каждого будет идеальный собеседник, созданный кодом. Вот только любить он нас так и не научится.

