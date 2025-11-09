В страхе круглогодично: увеличение числа мигрантов в Европе привело к росту преступности

Фото, видео: © РИА Новости/Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

Последний раз классический ядерный взрыв, так, чтобы как в кино, с огненным грибом, был произведен в 1980 году в Китае, на полигоне Лоб-Нор в Синцзян-Уйгурском автономном районе. Кстати, не так далеко от наших границ. С тех пор вот уже 45 лет на планете ничего подобного не происходило и ядерные грибы не росли.

Были подземные взрывы, причем последний не так давно — 3 сентября 2017 года, 8 лет назад в КНДР на полигоне Пунгери в провинции Северный Хамген. Но такие испытания (100-120 килотонн), во-первых, всегда менее мощные, а во-вторых, кроме ученых со специальными приборами их вообще никто, как правило, не замечает. Подумаешь, мини-землетрясение, делов-то.

Впрочем, Северная Корея — это исключение. Кроме нее с 1998 года, после того как Индия с Пакистаном друг перед другом поупражнялись, никто ядерных взрывов не устраивал ни под землей, ни под водой.

Это довольно легко проверяется, поскольку такие учения не скроешь и все друг за другом следят. Мало ли. Да и мест, где можно что-то такое «бахнуть», по пальцам можно посчитать, причем одной руки — у нас, у американцев, а у европейцев хоть и есть оружие, но действующих полигонов не осталось. Все ходы, как говорится…

По количеству испытаний американцы — впереди планеты всей. По количеству, а по качеству… Не можем не напомнить, что еще в 1961 году (30 октября 1961 года) была испытана бомба АН602, она же «Царь-бомба», она же «Кузькина мать», которая так тряхнула планету, что все задумались и после этого начали вводить ограничение и на распространение ядерного оружия, и на его испытания.

И вот, снова — здорово. Как будто Дональд Трамп ищет, чего бы такого сделать, чтобы точно войти в историю. Ровно год назад он победил на выборах. И что? Ничего судьбоносного на века не предпринял. Кроме сноса под реконструкцию части Белого дома. А часики тикают, и демократы не спят.

В Нью-Йорке привели к победе нового мэра, который по всем статьям «антитрамп» — Зохран Мамдани. Он вообще восемь лет назад только в Америку приехал. То есть он — мигрант, демократ, социалист, за половую свободу, но при этом мусульманин. И он бесстыже молод, ему 34 года. Конечно, это шпилька в адрес Трампа, недаром кампанию Зохрана финансировала семья Соросов. Сынок старика Джорджа послал уже фотопривет Трампу. Еще через год у Трампа — середина срока и большие выборы в Конгресс. Ему надо что-то предъявить, чтобы и партия не провалилась. А тут еще другие вызовы — то Венесуэла, то вот теперь США озадачились судьбой христиан в Нигерии. Чуть ли не операция готовится против исламских радикалов там. Так что не до Украины, не до Украины.

В Киеве все поняли и уже мечтают, когда команда в Белом доме снова сменится на более щедрую.

Брюссель пытается наскрести по сусекам порядка 100 миллиардов евро. Это много! Тем более, что такие скептики, как Венгрия и Словакия, уже объявили — «мы скидываться не будем!»

Скорее всего чехи тоже не будут, там формируется новое правительство с антиукраинской доминантой.

И эти евроскептики говорят абсолютно правильные вещи — нам есть, на что деньги потратить. Это экономика и это внутренняя безопасность. Многие прежде сонно-сытые европейские города превратились в криминальные анклавы, в которых и не узнать Старый Свет. Расследование корреспондента «Известий» Виталия Чащухина.

Одно из самых шокирующих преступлений — массовая резня в поезде, 11 раненых, преступника выдают за британца, но даже полиция не скрывает, есть нюансы. Они налицо, и их все-таки пришлось обнародовать.

И вроде бы Энтони и даже Уильямс, урожденный британец, но родители — выходцы из Руанды. Еще одна провалившаяся интеграция — нападение афганского беженца на мужчину, выгуливавшего собак в Аксбридже, убийство в отделении банка, совершенное сомалийским просителем убежища.

«Британцы боятся вести свою нормальную жизнь. Они также боятся высказываться против правительства. Потому что за последние 12 месяцев 12 тысяч человек были арестованы и обвинены за посты в соцсетях», — сказал бывший депутат парламента Великобритании от Северо-западного Лестершира Эндрю Бриджен.

Криминальная карта Европы. Весь континент под прицелом. И если страны ЕС сравнить с телом, то на нем сплошные шрамы. Кровоточащие точки — Нант, Магдебург, Торре-Пачеко, Мальме, Брюссель. Их объединяет одно — молчание властей и страх улиц. Во Франции, где убили 12-летнюю Лолу Давье в 2006 году, сносят мемориал в ее память — потому что, цитата, «именно это место разжигает ненависть». Дело рук группировок «Антифа» — тех, кто стоит на страже миграционной политики властей.

«Каждый день происходят изнасилования, кого-то закалывают ножом. И все это — дело рук этих так называемых „гостей“. Женщины боятся выходить вечером на улицу», — рассказал политолог Клод Жанвье.

В Германии — новые дорожные знаки, на вокзалах и остановках — с ножами, пистолетами и гранатами в поезда и автобусы — нельзя. Новая ненормальная реальность.

«Семь или восемь миллионов мигрантов обходятся Германии в 130 миллиардов евро в год. Большинство серьезных преступлений совершаются именно ими. Но полиция часто не преследует мигрантов, чтобы не «разжигать общественное негодование», — прокомментировал депутат Европарламента Гуннар Бек.

Почти десять лет с теракта в Берлине — первый предпраздничный авто-таран, имена 13 погибших на лестнице возле той самой церкви, где все и произошло. Более 70 раненых. Место — кровоточащее, в память о жертвах здесь навсегда в бронзе застыла кровь. Рана, которая не заживает.

«Если мы отказываемся от наших праздников, наших мероприятий, чтобы сказать, что люди теперь в безопасности, то это ведь не повышение качества жизни. И когда мы везде ставим бетонные столбики, как здесь стоят, чтобы защитить рождественскую ярмарку, то это тоже не настоящий защитный механизм. И мы видим это снова и снова в Берлине: в среднем по три ножевых нападения в день в Берлине», — заявил депутат берлинского Сената от Альтернативы для Германии Гуннар Линдеманн.

Прошлой зимой — никакие сверх не спасли посетителей Магдебургской ярмарки. Тогда еще кандидат в канцлеры Фридрих Мерц один из первых приехал на место, а что предпринял уже будучи главой государства?

Немцы по следам революционных движений Пятой Республики надевают «желтые жилеты», требуя не просто смены политики, а на тот же французский манер срочного ренессанса.

«Все связано — именно эти оборонные концерны создавали проблемы с беженцами, разрушения общей картины. И теперь мы несем эту большую нагрузку», — заявил протестующий.

Европейцы в страхе круглогодично. В Испании летний случай. Городок Торре-Пачеко, провинция Мурсия. Жестокое избиения 68-летнего пенсионера мигрантом. Жена потерпевшего нашла силы рассказать об этом для нас еще раз.

«Он выходил каждое утро на прогулку, утром выходил в 5:30, гулял там, у автобусной остановки, и шел пешком. Увидел одного с телефоном и не придал значения. А другой набросился вдруг на него и начал бить палкой», — поделилась супруга пострадавшего.

Три дня после этого — уличные бои между местными и приезжими. Нулевая толерантность.

В Швеции — та же обстановка: страха и ненависти. 16-летняя Мея Обер изнасилована мигрантом из Эритреи. Суд не депортировал его — «из-за небольшой продолжительности преступления». В Италии — 40% жителей боятся выходить из дома. В Брюсселе — 57 случаев стрельбы за лето, 20 из них — только за август.

«Каждый человек, каждый житель Брюсселя может стать жертвой шальной пули», — признал бельгийский прокурор Жюльен Муаниль.

В Норвегии — разгул преступности по всех криминальных отраслях.

«Осло стал кокаиновой столицей Европы. Полвека провальной политики интеграции не исправить», — прокомментировал журналист и востоковед Гейр Фурусет.

И пока по всему континенту растет напряжение, Брюссель обсуждает новый «Миграционный пакт». Еще больше денег, еще больше просителей убежища. Беженцы на экспорт, в каждую страну, согласно квоте.

