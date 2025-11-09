Ядерный вопрос: к чему начали активно готовиться на Западе

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

Россия — вслед за США — так же в шаге от подготовки к испытанию ядерного оружия.

В Киеве вечером случился блэкаут, столица Украины погрузилась во тьму, начались так называемые стабилизационные отключения. Когда в системе не хватает мощностей, энергетики вынуждены отключать потребителей.

«В ночь с седьмого на восьмое ноября наши ВКС нанесли один из самых мощных и один из самых результативных ударов по предприятиям украинского ВПК и объектам газо-энергетического комплекса Украины, которые обеспечивают их работу», - это официальное заявление нашего Министерства обороны.

В результате были остановлены обе государственные теплоэлектростанции - Трипольская ТЭС, она как раз обеспечивала Киев и Змиевскую в Харьковской области. Были зафиксированы попадания и по другим энергообъектам. Как отмечают в нашем Министерстве обороны, «удары были ответом на атаки Украины по российской энергетике».

Есть такое понятие «усталость материала», когда внешне крепкое изделие вдруг ломается. Тоже самое происходит и на фронте, когда критическая масса ошибок и мелких поражений вдруг превращается в обвал.

Так было с Германией в Первой мировой, когда фронт развалился, и Берлин был вынужден капитулировать. Что-то подобное, как считает ряд немецких экспертов, может сейчас произойти и с ВСУ.

И что будет дальше? Британцы, немцы, французы, поляки и прибалты готовятся к тому, что Россия на этом не остановится. На полном серьезе. Британцы считают, что мы пойдем через Арктику, и организуют секретные учения в горах Норвегии. Французские генералы муштруют своих солдат, чтобы через три-четыре года быть готовыми. Готовыми к чему?

Мы живем в новой реальности. Реальности, которую создали «Буревестник» и «Посейдон» - два принципиально новых вида ядерных вооружений. Успех испытаний, которые были проведены в конце октября, трудно переоценить. Участников проектов в обстановке секретности наградили в Кремле.

«Результат, которого вы добились, имеет без преувеличения историческое значение для нашего народа, для обеспечения безопасности и стратегического паритета на десятилетия вперёд, можно смело сказать на весь ХХI век», - подчеркнул Владимир Путин.

Мы так и не узнали их имен и не увидели их лиц, потому что их секреты на годы вперед гарантируют безопасность страны.

О том, что наши испытания возымели эффект на тех, кому эти изделия в теории и предназначаются, говорит тот факт, что Америка решила возобновить ядерные испытания. Причем очевидно, что заявления президента Трампа были скорее эмоциональными, чем рациональными, но США действительно уже вышли из всех международных договоров, которые бы им в этом помешали.

Ситуация, на самом деле, настолько серьезная, что в Кремле собирался Совет безопасности, и военные прямо попросили - надо и нам начать подготовку к ядерным испытаниям раз они готовятся. Президент поручил прежде, чем сделать последний шаг, досконально разобраться в том, что готовят в США.

«Я поручаю Министерству иностранных дел, Министерству обороны Российской Федерации, специальным службам и соответствующим гражданским ведомствам сделать все для того, чтобы собрать дополнительную информацию по этому вопросу, провести ее анализ на площадке Совета Безопасности и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия», - сказал Владимир Путин.