Всем приготовиться! На Земле начался период ретроградного Меркурия

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Что нельзя делать в это время?

На Земле начинается период ретроградного Меркурия, который продлится до 29 ноября. Традиционно в это время не советуют начинать новые проекты и не покупать дорогие вещи.

В период ретроградного Меркурия астрологи советуют не начинать крупных проектов. Лучше разобраться со своим прошлым. В это время не стоит торопиться с важными шагами, лучше соблюдать осторожность. Кроме того, в этот период нужно перепроверять важные документы, чтобы случайно не совершить ошибку.

К тому же в это время астрологи предостерегают от крупных покупок, таких как электроника или автомобиль. Ретроградный Меркурий может помешать и в путешествиях. Также в этот период не стоит начинать новые романтические отношения.

Пока Земля находится под влиянием ретроградного Меркурия, лучше завершить старые дела, разобраться с отношениями, которые висят в воздухе.

С точки зрения астрономии ретроградный Меркурий представляет собой иллюзию, при которой первая планета как будто движется в обратном направлении. Это связано с особым положением орбиты Меркурия относительно орбиты Земли и их движением вокруг Солнца. В среднем за год случается три периода ретроградного Меркурия, каждый из которых длится около трех недель.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ждет все знаки зодиака в ноябре 2025 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.