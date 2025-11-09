Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Известный актер служил Театру имени Евгения Вахтангова.

Ведущий актер Театра им. Евгения Вахтангова народный артист РФ Владимир Симонов умер в возрасте 68 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой за источник из окружения артиста.

«Не стало Владимира Симонова», — отметил собеседник агентства.

На смерть известного актера уже отреагировали представители Театра имени Вахтангова. Заместитель директора по репертуару и работе со зрителями Антон Прохоров признался, что Симонов олицетворял саму суть Вахтанговской школы.

«Уникальный актер, олицетворявший собой саму суть Вахтанговской школы. На сцене ему были подвластны любые жанры и стили, но, наверное, сложнейший жанр трагикомедии он чувствовал и воплощал на сцене как никто иной. Человек с необычайным чувством юмора и мудрой иронией», — рассказал Прохоров.

В первую очередь Симонов известен как театральный актер. Он был принят в труппу Театра им. Е. Вахтангова сразу после окончания Театрального училища имени Щукина. Однако в 1983 году артист перешел в Московский художественный академический театр. Его туда пригласил Олег Ефремов. Но всего через шесть лет Симонов вернулся в родной Театр Вахтангова, где и служил до конца жизни. Наиболее известными спектаклями с участием актера считаются «Ветер шумит в тополях», «Война и мир», «Дядя Ваня», «Минетти», «Ромул Великий», «Улыбнись нам, Господи».

Кроме того, актер снимался и в кино. Его карьера в кинематографе началась в 1980 году с фильма «Сашка». Он сыграл в таких картинах, как «Одиноким предоставляется общежитие», «Граница. Таежный роман», «Московские окна», «Дети Арбата».

В сентября 2025 года президент РФ Владимир Путин наградил Симонова «Орденом Почета» за вклад в развитие отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что 4 ноября умер народный артист России Юрий Николаев.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.