Патриарх Кирилл отстранил от должности экзарха Западной Европы

Причина — начало церковно-судебного производства над митрополитом Нестором.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил от должности экзарха Западной Европы митрополита Нестора (в миру — Евгений Сиротенко. — Прим. ред.). Об этом стало известно из сообщения на официальном сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Отмечается, что решение было принято по причине начала церковного суда над митрополитом. Причина инициации производства не уточняется.

«Митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор отстранен от управления патриаршим экзархатом Западной Европы, а также Корсунской, Испанско-Португальской епархиями и приходами Московского патриархата в Италии в связи с начатым в отношении него церковно-судебным производством», — отметили в сообщении.

Уточнялось, что временное управление вышеперечисленными каноническими структурами было поручено митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку.

Известно также, что в мае патриарший экзарх Западной Европы митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор отправлялся в качестве представителя от РПЦ на интронизацию Папы Римского Льва XIV.

