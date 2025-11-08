Фото: © Getty Images/Libkos / Contributor

В госкомпании «Центрэнерго» сообщают об отсутствии генерации на электростанциях.

Все государственные ТЭС Украины остановлены. Об этом сообщает госкомпания Незалежной «Центрэнерго», подчеркивая, что генерация на электростанциях отсутствует.

«Мы остановились. Сейчас — ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью», — отметили в компании в беседе с изданием Страна.ua.

Ранее 5-tv.ru отмечал, что в Киеве отсутствие напряжения в сети вызвало серьезные сбои в работе общественного транспорта, что привело к транспортному коллапсу. Троллейбусы и трамваи прекратили движение по всему городу.

Прежде сообщалось, что на Украине энергосистема приходит в негодность — импорт и экспорт не помогают.

Украина импортирует и экспортирует электроэнергию в то время, как веерные отключения продолжаются. При этом импорт из Евросоюза (ЕС) и запуск всех реакторов АЭС не решают проблему.

В «Укрэнерго» отметили, что из-за сложной ситуации в энергосистеме в ряде регионов Украины вынужденно придется ввести графики почасовых отключений объемом от одной до двух очередей. Помимо этого, в ДТЭК — крупнейшей частной энергетической компании Украины, заявили, что отключения состоятся в Киеве, а также в Киевской и Днепропетровской областях.

