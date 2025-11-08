Рэпер P. Diddу в тюрьме попался за распитием алкоголя

Фото: www.globallookpress.com/Javier Rojas

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Напиток был приготовлен им лично из яблок, сахара и газировки.

Американский рэпер и продюсер Шон Комбс, известный под псевдонимом P. Diddy, обвиненный в торговле людьми, попался в тюрьме Форт-Дикс за распитием алкогольных напитков. Об этом сообщил портал TMZ.

По информации издания, 56-летнего музыканта поймали за употреблением самогона, приготовленного из яблок, сахара и апельсиновой газировки. Напиток бродил долгое время, прежде чем его обнаружили администраторы учреждения.

Отмечается, что из-за нарушения P. Diddy пранировали даже перевести в другое исправительное учреждение, однако приняли решение не делать этого.

Рэпера P. Diddy приговорили к четырем годам и двум месяцам тюрьмы за организацию проституции. Для музыканта запросили 11 лет тюрьмы и штраф в размере 500 тысяч долларов по делу о сексуальных преступлениях в конце сентября. Сам исполнитель обратился к президенту США Дональду Трампу с прошением о помиловании в начале октября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что P. Diddy получил работу в тюремной прачечной.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.