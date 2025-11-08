Троих женщин задержали за попытку теракта в концертном зале Парижа

Фото: www.globallookpress.com/ Marius Bulling

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Француженки готовились пронести в помещение взрывчатку на поясе.

Трех гражданок Франции в возрасте от 18 до 21 года задержали за попытку устроить теракт в культурном учреждении Парижа. Об этом пишет газета Le Figaro.

По версии следствия, женщины планировали осуществить теракт с помощью взрывчатки на поясе в концертном зале или же в баре столицы Франции.

В течение нескольких месяцев наблюдение за ними вели сотрудники главного управления внутренней безопасности страны, позднее было принято решение о задержании.

Как пишут журналисты, с начала 2025 года в стране пресечена уже шестая попытка устроить теракт.

Ранее, 7 ноября, в Подмосковье сотрудники ФСБ предотвратили теракт с участием украинского агента. По предварительной информации, 27-летний житель Волоколамска вступил в переписку с неизвестным через мессенджер по собственной инициативе и выразил готовность сотрудничать с украинскими спецслужбами.

Молодой человек должен был забрать из тайника взрывное устройство и перепрятать его в другой тайник. Полицейские задержали его на месте.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.