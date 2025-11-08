Глава Пентагона Пит Хегсет потребовал ускорить производство оружия в США

Фото: Reuters/Andrew Harnik

По его словам, началась «новая эра конкуренции» в сфере военных закупок.

Министр обороны США Пит Хегсет потребовал от крупнейших подрядчиков ускорить разработку и выпуск вооружений. Об этом сообщила газета Financial Times.

«Хегсет потребовал от крупных оборонных подрядчиков ускорить разработку и производство оружия или „исчезнуть“, объявив о новой эре конкуренции в сфере закупок», — говорится в публикации.

По словам министра, ключевыми приоритетами должны стать скорость, масштаб и готовность компаний инвестировать собственные средства. Хегсет подчеркнул, что оборонным предприятиям необходимо меньше полагаться на государственное финансирование и активнее вкладывать собственный капитал.

Он заявил, что традиционные аэрокосмические и оборонные корпорации не должны «перекладывать все расходы на налогоплательщиков».

Хегсет также сообщил о намерении сократить количество формальных требований, предъявляемых к оборонным контрактам. По его мнению, это позволит повысить конкуренцию на рынке и упростить участие частных компаний в государственных проектах.

Министр добавил, что Пентагон готов взять на себя часть рисков, связанных с закупками вооружений, чтобы ни одна заявка не считалась несоответствующей формальным критериям.

Кроме того, в ведомстве планируют упростить требования к отчетности, стандартам бухгалтерского учета, тестированию и надзору за выполнением контрактов. Эти меры, как ожидается, должны ускорить цикл разработки и поставок вооружений для армии США.

