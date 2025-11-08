В Таиланде в ДТП пострадали 11 туристов из России и Белоруссии

Фото: www.globallookpress.com/ chiang rai pr office

В провинции Канчанабури на западе Таиланда произошло дорожно-транспортное происшествие с туристическим микроавтобусом. Об этом 6 ноября сообщила туристическая полиция региона. По данным ведомства, в результате аварии пострадали 11 человек.

«11 российских туристов пострадали. Те, кто получил травмы, нуждающиеся в медицинском вмешательстве, были доставлены в больницу», — говорится в сообщении полиции, опубликованном в соцсетях.

Инцидент произошел на территории одного из отелей района Сай Йок. По предварительным данным, микроавтобус, перевозивший группу туристов, перевернулся. Всем пострадавшим предоставили помощь переводчиков.

Позже информацию ТАСС уточнил заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин. По его словам, среди пострадавших — шестеро граждан России и пятеро граждан Белоруссии.

Ильин уточнил, что десять пострадавших получили легкие травмы и были выписаны после оказания медицинской помощи. Одна гражданка Белоруссии получила серьезные повреждения и остается под наблюдением врачей. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

