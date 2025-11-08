Телеведущего Юрия Николаева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

На траурную церемонию прощания пришли родные, друзья и коллеги ушедшего из жизни народного артиста.

Похороны народного артиста России, телеведущего Юрия Николаева прошли на Троекуровском кладбище в Москве. Соответствующие кадры публикует 5-tv.ru.

На траурную церемонию прощания пришли заслуженные артисты РФ певица Зара, Александр Маршал, народный артист РФ Александр Буйнов, телеведущая Елена Малышева, депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов и многие другие друзья и коллеги Юрия Николаева.

Юрий Николаев долгое время боролся с онкологическим заболеванием и возникшими хроническими проблемами с дыхательными путями. Кроме того, артист перенес несколько госпитализаций и операции на бедренной кости.

4 ноября он был экстренно госпитализирован в одну из московских клиник, но врачи не смогли спасти народного артиста. Юрий Николаев скончался в тот же день в возрасте 76 лет.

