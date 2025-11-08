Умер народный художник России Павел Никонов

Фото: © РИА Новости/Владимир Вяткин

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Самой известной работой творца считается картина «Геологи».

На 96-м году жизни ушел из жизни народный художник России, академик и член президиума Российской академии художеств (РАХ) Павел Никонов. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

«Сегодня на 96-м году жизни скончался Народный художник Российской Федерации, академик и член президиума РАХ Павел Федорович Никонов», — сообщили в академии.

Павел Никонов был одним из основоположников так называемого «сурового стиля» — художественного направления, отражавшего дух времени и жизнь простого человека без прикрас. Его творчество оказало значительное влияние на развитие отечественной живописи второй половины XX века.

Художник дважды становился лауреатом Государственной премии России — в 2002 и 2022 годах.

Самой известной работой Никонова считается картина «Геологи». Она была создана по впечатлениям от творческой поездки в 1960 году. Художник тогда побывал в составе геологической экспедиции в районе Восточных Саян.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве прощаются с телеведущим Юрием Николаевым.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.