«Очень искренний»: Сюткин о темпераменте ушедшего из жизни Юрия Николаева
Своим характером артист располагал других к себе.
Темперамент ушедшего из жизни народного артиста России Юрия Николаева был крайне приятным. Главные качества характера знаменитого телеведущего в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на церемонии прощания назвал заслуженный артист РФ Валерий Сюткин.
По его словам, Николаев обладал всеми самыми ценными сторонами располагающей к себе личности.
«Самое главное, что он был очень добрый, отличный и искренний. Очень трудолюбивым человеком был», — отметил Сюткин.
При этом певец добавил, как телеведущий помогал знакомым в карьерных достижениях. Основным талантом Николаева Сюткин назвал способность находить этот самый талант в других.
«Он многим помог дать старт. Вообще, мне кажется, что его главный талант в том, что он помогал открывать таланты в других», — заключил он.
