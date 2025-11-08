«Очень искренний»: Сюткин о темпераменте ушедшего из жизни Юрия Николаева

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Песня; 5-tv.ru

Своим характером артист располагал других к себе.

Темперамент ушедшего из жизни народного артиста России Юрия Николаева был крайне приятным. Главные качества характера знаменитого телеведущего в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на церемонии прощания назвал заслуженный артист РФ Валерий Сюткин.

По его словам, Николаев обладал всеми самыми ценными сторонами располагающей к себе личности.

«Самое главное, что он был очень добрый, отличный и искренний. Очень трудолюбивым человеком был», — отметил Сюткин.

При этом певец добавил, как телеведущий помогал знакомым в карьерных достижениях. Основным талантом Николаева Сюткин назвал способность находить этот самый талант в других.

«Он многим помог дать старт. Вообще, мне кажется, что его главный талант в том, что он помогал открывать таланты в других», — заключил он.

