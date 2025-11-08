Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

Ведущий «Утреней почты» скончался в возрасте 76 лет.

Телеведущий, актер и народный артист РФ Юрий Николаев убрал из профессии диктора излишнюю официальность и строгость. Об этом сообщил телеведущий и актер Владимир Березин в беседе с 5-tv.ru на церемонии прощания с коллегой.

«Юра разрушил эти рамки (речь про серьезность. — Прим.ред). Он еще тогда сделал профессию очень современной, которая в этом виде живет до сих пор», — сказал Березин.

Телеведущий отметил, что Николаев стал для него настоящим наставником, хотя никогда напрямую не брался его учить.

«Я много раз уже говорил, что Юра для меня учитель. Он меня не учил, я у него учился. Я учился новой форме профессии дикторской не застегнутой на все пуговицы, а нога на ногу, в свитерочке и с посылом хорошего настроения», — пояснил телеведущий.

Он также подчеркнул, что для людей, работающих на экране, важны не только профессиональные качества, но и внутренние. По его словам, телеведущий должен быть порядочным, обаятельным и доброжелательным, ведь зритель всегда чувствует искренность.

«Самое главное — ты должен нести знак позитива и доброту», — добавил он.

Вспоминая личное общение с Николаевым, Березин рассказал, что последний раз виделся с ним около полутора лет назад, участвуя в одном из совместных проектов. Их знакомство началось еще в конце прошлого века, когда сам Березин только начинал карьеру, а Юрий Александрович уже был признанной звездой телевидения.

Юрию Николаеву было 76 лет. О его смерти 5 ноября сообщил народный артист России Николай Цискаридзе в своем Telegram-канале. Днем ранее телеведущего госпитализировали в одну из московских больниц.

