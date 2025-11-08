Путин назначил Андрея Булыгу заместителем секретаря Совбеза РФ

Фото: Савицкий Вадим/ТАСС

Ранее он занимал пост заместителя министра обороны по материально-техническому обеспечению.

Президент России Владимир Путин 8 ноября назначил Андрея Булыгу на должность заместителя секретаря Совета безопасности Российской Федерации. Об этом сообщает сайт правовых актов.

«Назначить Булыгу Андрея Михайловича заместителем Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации», — говорится в опубликованном указе главы государства.

Ранее, 11 марта 2024 года, Андрей Булыга был назначен заместителем министра обороны России по материально-техническому обеспечению.

До работы в Минобороны Булыга занимал должность заместителя командующего войсками Западного военного округа, где также отвечал за материально-техническое обеспечение.

