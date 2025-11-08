«Был удивительным человеком»: Фетисов простился с Юрием Николаевым

Фото, видео: Геодакян Артем/ТАСС; 5-tv.ru

Сердце телеведущего перестало биться 3 ноября.

Народный артист РФ Юрий Николаев был удивительным человеком. Об этом 5-tv.ru рассказал депутат Государственной думы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

«Мы дружили с Юрой 48 лет. Он внес неоценимый вклад в развитие российского телевидения. Удивительный был человек. Очень добрый и интересный в общении», — сказал Вячеслав Фетисов.

Также депутат отметил, что Юрий Николаев был хорошим спортсменом. По его словам, телеведущий обожал теннис. В этой игре он мог выиграть у любого, потому что именно там проявлял свой стойкий характер.

Юрий Николаев скончался 4 ноября 2025 года в возрасте 76 лет. Его смерть стала большой потерей для российской телеиндустрии. В последние годы жизни Николаев боролся с онкологическим заболеванием.

Юрий Николаев вел такие программы, как: «Утренняя почта», «Голубой огонек», «Песня года». Кроме того, он создавал собственные проекты, включая «Утренняя звезда», которая сделала его кумиром нескольких поколений.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве, на Троекуровском кладбище, проходит церемония прощания с Юрием Николаевым.

