«Беру с него пример»: Буйнов про характер ушедшего из жизни Юрия Николаева

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Телеведущий никогда не жаловался на проблемы со здоровьем.

Ушедший из жизни народный артист России Юрий Николаев отличался стойким характером. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал народный артист РФ Александр Буйнов на церемонии прощания с телеведущим.

По его словам, Николаев являлся светлым человеком, который любил людей.

«Он был светлый. Для меня, как и для многих людей, которые были здесь еще в Советском Союзе, он был олицетворением музыкального канала. Он всегда улыбался, очень любил детей и артистов», — поделился Буйнов.

Как подчеркнул собеседник, его последние встречи с Юрием были дружескими. Они ощущались, как приятное времяпровождение.

«Последние встречи, знаете, носили больше приятельский характер, где-то на днях рождения, на праздниках. Такие приятные встречи», — добавил Александр.

Артист отметил, что Юрий никогда не жаловался на здоровье, что также не чуждо и ему.

«Я с него беру пример. Просто мы по характеру одинаковые. И я не люблю, когда жалуются на здоровье. <…> Когда он оказывался рядом, я видел его улыбку», — пояснил исполнитель.

По большей части, приятели общались о жизни.

«И он ко мне обращался только со словами: „Саня, давай я с тобой о жизни поговорю“. Вот такой был человек», — заключил Буйнов.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким Юрия Николаева.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.