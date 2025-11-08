Путин назначил генерал-полковника Александра Санчика замминистра обороны РФ

Фото: Григоров Гавриил/ТАСС

До этого должность замминистра обороны РФ занимал Андрей Булыга.

Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил генерал-полковника Александра Санчика заместителем министра обороны РФ. Соответствующий указ был размещен 8 ноября на портале официального опубликования правовых актов.

«Назначить генерал-полковника Санчика Александра Семеновича заместителем Министра обороны Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в указе Владимира Путина.

Александр Санчик родился в 1966 году. В 1989-м окончил Ташкентское высшее танковое командное училище, в 2017-м — Военную академию Генерального штаба. Санчик прошел командные должности от командира танкового взвода до заместителя командующего общевойсковой армией Южного военного округа.

В феврале 2022 года Путин присвоил Санчику звание генерала-лейтенанта. Кроме того, генерал-полковник обладает орденом «За военные заслуги» и орденом Жукова.

