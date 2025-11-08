ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины

Фото: © РИА Новости/ Александр Мельников

Российские военные поразили объекты вражеской транспортной инфраструктуры.

Массированный удар по украинским объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и энергетики нанесли российские военнослужащие. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в Telegram-канале.

Отмечалось, что удары Вооруженных сил (ВС) России наносились в ответ на террористические атаки украинских боевиков по гражданским объектам страны.

Военные РФ поразили все назначенные объекты. Удары производились высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, среди которого были гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ударные беспилотные летательные аппараты.

Помимо этого, ВС РФ поразили объекты транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пункты временной дислокации украинских боевиков и наемников.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные поразили объекты энергетики Украины и цех сборки дронов ВСУ. Уточнялось, что целями российских военных являлись склады боевых припасов, а также пункты расположения боевиков киевского режима в 142 районах.

