Выгодно паясничать: Пригожин о современных музыкальных трендах

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Музыка в формате кухни, готовки, поездок продается лучше, чем просто сама по себе.

В современном мире музыка лучше продается, если ее автор умеет «паясничать» и завлекать зрителя. Об этом 5-tv.ru заявил музыкальный продюсер, заслуженный деятель искусств Чеченской Республики Иосиф Пригожин на Юбилейном шоу, посвященном 30-летию «Русского Радио» и церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон».

«Чем круче ты паясничаешь, тем больше на тебя реагируют. Музыка в формате „кухни“, в формате „готовки“, в формате каких-то поездок. А если ты просто рекламируешь музыку, оно плохо работает», — объяснил артист.

О том, что такое вирусная популярность, Пригожин знает не понаслышке. Он вместе с женой Валерией недавно стал героем рилсов, в которых был запечатлен его совместный быт с женой, народной артисткой РФ, певицей Валерией. На роликах продюсер готовил завтраки и убирался дома.

По его словам, «залетевшие в тренды» видео действительно отражают их с женой повседневную жизнь. При этом артист признавался корреспонденту 5-tv.ru, что не планировал наращивать популярность в соцсетях таким образом, это вышло случайно.

