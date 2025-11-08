«Классная возможность»: солистка группы «Тутси» о пользе вирусных трендов
Солистка группы «Тутси» назвала полезными вирусные тренды в музыке
Фото, видео: Instagram*/ tasha_rostova_official
Любая песня, даже написанная на кухне, имеет шанс быть услышанной и стать популярной.
Вирусные тренды дают возможность любому автору прославить свою песню. Таким мнением солистка группы «Тутси» Таша Ростова поделилась с 5-tv.ru на юбилейном шоу, посвященном 30-летию «Русского Радио» и церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон».
«Меня дочь научила такому понятию, как ''завирусилось''. Это крутая особенность нашего времени, что песня, которую ты написал в какой-нибудь маленькой студии или на кухне, может стать очень популярной и ''раскрутить'' тебя», — объяснила певица.
Ранее Ростова рассказала 5-tv.ru, что некоторые знаменитости специально отдают доступ к своим аккаунтам мошенникам, чтобы привлечь к себе внимание. В то же время солистка группы Леся Ярославская рассказала, что ее аккаунт против ее желания «увели» аферисты, и призналась, что отдала большие деньги, чтобы вернуть доступ к странице.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.