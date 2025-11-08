Украинские БПЛА атаковали подстанцию в Вологодской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Жертв нет, электроснабжение в регионе стабильно.

Беспилотные летательные аппараты ВСУ нанесли удар по подстанции 750 кВ «Белозерская» в Вологодской области. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов в официальном Telegram-канале.

Предварительно, на объекте зафиксировано три попадания, жертв нет. Масштаб повреждений уточняется.

Вологодская область снабжается электроэнергией в штатном режиме, отключений электричества нет. На месте ЧП работают специалисты. Глава региона заявил, что будет держать население в курсе ситуации.

Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА в Ростовской области.

С начала специальной военной операции, о которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года, регионы страны регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ. Противник применяет не только беспилотники, но и наносит ракетные удары по приграничным районам.

