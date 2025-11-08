В аэропортах Вологды и Череповца ввели временные ограничения на полеты

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Решение принято в целях обеспечения безопасности воздушного движения.

В аэропортах Вологды и Череповца временно ограничили прием и отправку воздушных судов. Об этом 8 ноября сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, данные меры необходимы для гарантии безопасности полетов. Ведомство уточнило, что ограничения носят временный характер, однако сроки их действия не уточняются.

Ранее Министерство обороны России проинформировало о результатах работы сил противовоздушной обороны за ночь. Как сообщили в ведомстве в Telegram-канале, российские расчеты ПВО уничтожили 79 украинских беспилотников самолетного типа, пытавшихся атаковать объекты на территории страны.

Наибольшее число дронов — 36 — было сбито над Ростовской областью. В Брянской уничтожили 10 беспилотников, в Курской — 9, в Волгоградской — 8. Еще по 5 дронов ликвидировали над Белгородской областью и Крымом, три — над Саратовской, и по одному — над Воронежской, Смоленской и Орловской областями.

