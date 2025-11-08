«Мы должны быть готовы»: Небензя о возможных ядерных испытаниях США

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Неделю назад Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания современного оружия.

Россия должна быть готова, если Соединенные Штаты решат возобновить ядерные испытания. Об этом сказал постпред РФ при ООН Василий Небензя в беседе с корреспондентом РИА Новости.

Как уточнил дипломат, не так давно президент США Дональд Трамп в ответ на испытания РФ новых крылатых ракет и подводного оружия с ядерными установками заявил: Америка проведет ядерные испытания.

«Это достаточно серьезное заявление. Во что оно выльется, пока неизвестно», — подчеркнул Василий Небензя.

Пару дней назад президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по безопасности также подчеркнул, что важно серьезно отнестись к подобным угрозам со стороны Америки.

«Если это произойдет, мы должны быть готовы к такому развитию событий», — добавил Небензя.

В конце октября Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия «на равной основе». Такое распоряжение глава Белого дома дал после того, как Россия продемонстрировала свое новейшее оружие. Речь про «Буревестник» и «Посейдон». В свою очередь, глава Минэнерго США Крис Рай отметил, что ядерные испытания Вашингтона будут носить субкритический характер, то есть пройдут без ядерных взрывов.

