Политолог назвал глупой идеей попытки Трампа давить на Москву

Эксперт объяснил, почему возможная встреча Путина и Трампа в Будапеште не состоится.

Президент США Дональд Трамп слишком часто меняет собственное мнение, а его попытки оказать давление на Москву являются глупой идеей. Об этом 5-tv.ru заявил американский политолог, старший научный сотрудник Института глобальной политики США Джордж Самуэли.

Эксперт отметил, что премьер Венгрии Виктор Орбан стремится организовать встречу российского лидера Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, однако, по мнению Самуэли, обсуждать этот вопрос не будут. Он указал, что Трамп не видит в переговорах особого смысла, так как Россия не заинтересована в предложении американской стороны — прекращении огня на текущих позициях.

По словам политолога, президент Соединенных Штатов, вероятно, продолжит санкционное давление на Москву, поскольку саммит не состоится без согласия России на заморозку конфликта. Самуэли подчеркнул, что Москва не согласится на такие условия, а Трамп, судя по всему, намерен идти по пути усиления санкций.

Эксперт предположил, что американский лидер мог перенять подобный подход у Евросоюза, НАТО и администрации Джо Байдена, которые ранее считали, что давление с помощью санкций вынудит Москву к переговорам. Он добавил, что Трамп, вероятно, уверовал в эту идею, несмотря на ее бесперспективность.

Ранее Дональд Трамп на встрече с премьером Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме заявил, что не исключает возможность переговоров с Владимиром Путиным в Будапеште. 16 октября лидеры двух стран договорились о потенциальной встрече, однако спустя неделю Трамп отменил саммит, объяснив это отсутствием конкретных целей. Позже Сергей Рябков и Дмитрий Песков отметили, что новая встреча возможна только после согласования ключевых вопросов.

