«Бояться нечего»: какую сумму можно класть в банк, не объясняя ее происхождение

Доцент Асяева: 600-700 тысяч рублей на счете не привлекут внимание мониторинга

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В последнее время вопрос о проверке при размещении средств волнует многих россиян.

Даже несколько сотен тысяч рублей, внесенных на банковский счет единовременно, не станут поводом для мониторинга. Об этом агентству «Прайм» сообщила доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Эльмира Асяева.

По словам эксперта, пороги повышенного внимания обычно начинаются от миллиона рублей. Речь идет про единовременный платеж. Но и в этом случае многое зависит от финансовой истории конкретного клиента.

Так, если человек на протяжении длительного времени не проявлял никакую активность, то есть не вносил денежные средства на свой счет, а потом внезапно получил или перевел крупную сумму — это может вызвать ряд вопросов со стороны налоговой службы.

Чтобы не стать объектом пристального внимания мониторинга, Эльмира Асяева посоветовала россиянам постепенно вносить на счет средства. Например, 600-700 тысяч рублей можно разделить на несколько частей и положить в банк с разницей в пару месяцев. Это выглядит более органично и соответствует логике накопления.

Кроме того, эксперт порекомендовала заранее подготовить объяснение происхождения той или иной суммы. Если нет документов, то можно составить письменное пояснение: «Средства накоплены за определенный период из следующих источников: зарплата, подарки родственников и продажа личных вещей».

«Подводя итог, подчеркнем, что законопослушному гражданину бояться нечего. Система мониторинга — это не инструмент тотального контроля, а механизм защиты финансовой системы от криминала», — подчеркнула Эльмира Асяева, отметив, что не стоит отказываться класть деньги в банк из-за страха проверки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что финансирование льготной ипотеки в РФ увеличат на 235 миллиардов рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.