В СФР назвали средний размер пенсии по старости в России в октябре

Размер выплат увеличился с начала года на 220 рублей.

По состоянию на 1 октября 2025 года средний размер пенсии по старости в России превысил отметку в 25 тысяч рублей. Об этом сообщило агентство РИА Новости, журналисты которого ознакомились с данными Социального фонда России.

Уточняется, что средний размер пенсии по старости в России составляет 25 198,92 рубля по состоянию на 1 октября 2025 года. В то же время в самом начале этого года сумма выплаты оценивалась в 24 979,27 рубля. Таким образом, за девять месяцев размер средней пенсии увеличился практически на 220 рублей.

При этом в отчете Социального фонда указан и средний размер пенсии, которую получают работающие пенсионеры. Сумма выплаты на 1 октября 2025 года составляет 22 378,72 рубля. В то же время, согласно отчету, неработающие в среднем получают 25 847,43 рубля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что средний размер страховой пенсии по старости для неработающих россиян в 2026 году превысит 27 тысяч рублей.

