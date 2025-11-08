Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА в Ростовской области

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

В результате ударов никто не пострадал.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную атаку украинских беспилотников (БПЛА) по шести районам Ростовской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Этой ночью в Ростовской области силы ПВО отразили массированную воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА в Чертковском, Каменском, Шолоховском, Белокалитвинском, Мясниковском и Куйбышевском районах», — проинформировал глава региона.

Слюсарь добавил, что в результате ударов никто не пострадал. Информацию о последствиях на земле уточняют.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в ночь на 6 ноября при атаке украинских дронов в Волгограде погиб 48-летний мужчина. Тогда украинские боевики нанесли удар по многоэтажному жилому дому.

