В России будут самые долгие новогодние каникулы за 12 лет

Россияне уйдут на отдых 31 декабря.

Новогодние каникулы в 2025–2026 годах станут самыми длинными за последние 12 лет: россияне будут отдыхать 12 дней и вернутся на работу только 12 января. Об этом сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«С 2013 года россияне привыкли к длительным выходным, однако их продолжительность обычно составляла 10 или максимум 11 дней. В 2026 году каникулы продлятся до 11 января включительно. На работу граждане выйдут только 12 января», — отметила парламентарий.

Она добавила, что в последнюю неделю декабря россияне отработают только понедельник и вторник, а со среды 31 декабря начнут новогодние праздники.

