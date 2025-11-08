В США назвали условия для добровольной отставки Мадуро

Фото: www.globallookpress.com/Meng Yifei

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Важным условием является гарантия безопасного выезда политика из Венесуэлы.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро может покинуть пост в обмен на денежное вознаграждение и гарантии безопасности. Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщил журнал The Atlantic.

«Мадуро будет открыт для ухода с поста президента, если США предоставят ему и его высшим военнослужащим щедрое вознаграждение и обеспечат безопасную отставку», — отметил источник близкий к переговорному процессу, слова которого привело издание.

Уточняется, что в случае снятия санкций с Мадуро и его ближайшего окружения он может рассмотреть возможность ухода с поста президента. Кроме того, подчеркивается, что для этого венесуэльскому лидеру необходимы гарантии безопасного выезда из страны.

В последнее время отношения США и Венесуэлы заметно ухудшились. Американские вооруженные силы постоянно уничтожают судна, которые, как утверждают в Вашингтоне, принадлежат венесуэльским картелям и перевозят запрещенные вещества.

Кроме того, американские власти обвинили Каракас в недостаточно эффективной борьбе с контрабандой наркотиков. Под этим предлогом США направили в регион крупные силы ВМС. Часть должностных лиц в Белом доме настаивает на вторжении в республику. В то же время президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в США предрекли возможную скорую смерть президента Венесуэлы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.