«Ураган» нанес удар по скоплению боевиков ВСУ на красноармейском направлении

Артиллеристы работали с расстояния около 32 километров.

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» 385-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск «Центр» нанес артиллерийский удар по району сосредоточения формирований ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО). Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Получив разведданные, расчет оперативно занял огневую позицию, навел установку и выпустил залп 220-мм реактивных снарядов по площадной цели на дальности до 32 км. Мощные детонации и разлет осколков по широкой территории привели к разрушению укрытий, поражению значительной части живой силы ВСУ, что помогло для дальнейшего продвижения штурмовиков.

Корректировали удар и контролировали его эффективность и точность с беспилотников. Дроноводы подтвердили поражение ключевых целей и указали координаты для новых целей. Эти данные позволили продолжить точечные удары и дальнейшее разрушение оборонительных позиций ВСУ.

Выполнив боевую задачу, расчет оперативно сменил огневую позицию, что снизило риск ответного удара ВСУ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

