Десантники Уссурийского десантно-штурмового соединения успешно противостоят беспилотникам ВСУ на сумском направлении.

Расчеты беспилотников (БПЛА) Уссурийского десантно-штурмового соединения ежедневно уничтожают ударные и разведывательные дроны ВСУ различных типов на сумском направлении. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

При обнаружении беспилотников ВСУ, российские бойцы оперативно поднимают дроны и в ходе воздушного боя уничтожают тараном даже тяжелые БПЛА. Успех обеспечивается высочайшим профессионализмом российских дроноводов, которые несут вахту даже в самых сложных погодных условиях.

Как только тяжелые квадрокоптеры ВСУ появляются в зоне ответственности российских десантников, независимо от обстановки и погоды, на перехват немедленно отправляются наши операторы дронов.

В современном бою беспилотники играют ключевую роль. Для эффективного выполнения боевых задач операторы дронов постоянно совершенствуют навыки и тактику, добиваясь высоких результатов в поражении целей противника. Дроны запускают на удалении от переднего края.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

