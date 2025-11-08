Правительство назвало виды угроз устойчивости и безопасности интернета в России

Правительство назвало отключение от мирового интернета угрозой для России

Власти утвердили полный список угроз.

Невозможность обмена информацией и установления соединений между пользователями в России и зарубежных странах включили в перечень угроз устойчивости и безопасности интернета. Этот список утвердило правительство, сообщил ТАСС.

В документе перечислены угрозы, касающиеся целостности сетей: «угрозы нарушения взаимодействия сетей связи общего пользования, расположенных на территории России, с сетями связи общего пользования иностранных государств».

Следствием таких сбоев может стать невозможность соединения и передачи данных между пользователями, а также доступ к зарубежным интернет-ресурсам.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил об усилении давления со стороны западных стран на мессенджеры Telegram и WhatsApp* с требованиями ввести цензуру и передавать данные спецслужбам и разведкам.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ