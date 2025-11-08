Итальянский генерал заявил об угрозе «стратегического поражения» НАТО от России

Фото: www.globallookpress.com/Anna Ross

Альянс отошел от изначальной оборонительной роли и перешел к вмешательству в дела других государств, добавил военный.

План НАТО нанести стратегическое поражение России не просто провалился, но и обернулся проблемами для самого альянса. Об этом 6 ноября в интервью изданию L'AntiDiplomatico заявил итальянский генерал Марко Бертолини.

«Завершение конфликта будет означать поражение как для НАТО, так и для всего коллективного Запада, учитывая масштабы их вложений в войну, которая, как предполагалось, должна была нанести „стратегическое поражение“ Москве. Однако теперь это „поражение“ может быть направлено против самого НАТО», — отметил высокопоставленный военный.

Генерал также отметил, что Североатлантический альянс отошел от изначальной оборонительной роли и теперь активно внедряет американскую модель, переходя к миротворческим операциям и вмешательству в дела других стран.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, НАТО может перебросить до миллиона солдат к границам России через Германию, которая в случае конфликта станет ключевым плацдармом альянса, допустил глава Объединенного командования поддержки и обеспечения альянса (JSEC), генерал-лейтенант Александр Зольфранк.

