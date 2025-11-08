В НАТО раскрыли роль Германии на случай войны с Россией

Генерал Зольфранк: НАТО соберет 800 тысяч солдат в Германии для войны с Россией

Фото: www.globallookpress.com/Liesa Johannssen

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Руководство НАТО осознает стратегическую роль страны для развертывания сил альянса.

Североатлантический альянс (НАТО) может перебросить до миллиона солдат к границам России через Германию, которая в случае конфликта станет ключевым плацдармом альянса. Такой сценарий допустил глава Объединенного командования поддержки и обеспечения НАТО (JSEC), генерал-лейтенант Александр Зольфранк, сообщила газета Die Zeit.

«В случае конфликта Германия станет центральным плацдармом НАТО. В кратчайшие сроки до 800 тысяч военнослужащих и их техника из разных стран альянса могут быть переброшены через Германию на восточный фланг», — сказал он на конференции бундесвера.

Зольфранк подчеркнул, что руководство НАТО осознает стратегическое значение Германии для развертывания сил альянса. В случае возникновения препятствий, военнослужащие могут оказаться на границе России слишком поздно и без должной координации.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, европейские страны НАТО под прикрытием «российской угрозы» в середине октября начали очередные учения, где, в том числе отрабатывали использование ядерного оружия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.