Норвегия пригрозила России «мелкой рыбой» из-за заморозки переговоров

Встречи двусторонней комиссии по квотам на вылов рыбы оказались под угрозой срыва после расширения санкций Норвегии против российских предприятий.

Дата российско-норвежских переговоров по квотам на вылов трески в Баренцевом море все еще не определена, несмотря на два внеочередных заседания сторон. Об этом в интервью изданию High North News сообщила министр рыболовства Норвегии Марианна Сивертсен Нэсс.

По ее словам, Осло работает над организацией переговоров, чтобы продолжить прежний формат взаимодействия, однако описала ситуацию как «сложную». В то же время министр подчеркнула, что «контакт есть», и Норвегия со своей стороны настроена на достижение договоренностей.

«Существует опасение, что если нам не удастся достичь соглашения по рыболовству, российская сторона может принять решение о повышении объемов вылова в своей экономической зоне. Это приведет к тому, что Россия будет вылавливать больше мелкой рыбы, чем в норвежской экономической зоне, где рыба крупнее», — резюмировала Сивертсен Нэсс.

Обычно заседания российско-норвежской комиссии по квотам на вылов трески проходят в конце октября, но в этом году они оказались на паузе. По словам главы Росрыболовства Ильи Шестакова, причиной такой ситуации стали новые санкции Осло против Москвы. В частности, в июле королевство ввело санкции против двух российских рыбопромышленных предприятий, чем нарушило Конвенцию ООН по морскому праву и соглашения о совместном управлении водными биоресурсами.

