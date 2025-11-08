Паром Seabridge из Турции более восьми часов проверяют в порту Сочи

Фото: © РИА Новости/Сергей Кулаков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На борту находятся 20 пассажиров при общей вместимости в 450 мест.

Прибывший из Турции впервые за 14 лет паром Seabridge проверяют в Сочи более восьми часов после более суток ожидания разрешения на вход в порт, сообщили РИА Новости.

Паром вышел в первый регулярный рейс между Трабзоном и Сочи вечером 5 ноября. Время в пути должно было составить около 12 часов. Однако около 9:30 утра 6 ноября судно было вынуждено остановиться примерно в 19 километрах от берега Сочи из-за отсутствия разрешения на вход в территориальные воды России. Только 7 ноября Seabridge получило разрешение на вход в порт.

На борту находятся 18 россиян и двое граждан Турции. Представитель компании Liderline Мустафа Чакыр рассказал РИА Новости, что продовольствия на борту хватает на десять дней.

Однако пассажиры сообщили, что судно изначально не было готово к рейсу. Кроме того, о возобновлении паромного сообщения не было ни слова ни в Росморпорте, ни в Росморречфлоте. В правительстве Краснодарского края и вовсе заявили: Сочинский морской порт пока просто не способен безопасно принимать такого типа рейсы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.