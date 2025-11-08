Опубликован итоговый отчет о посадке Airbus A321 в кукурузном поле под Москвой

МАК: Airbus A321 сел в поле под Москвой в 2019 году из-за столкновения с чайками

Причиной инцидента стало столкновение со стаей птиц.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал финальные результаты расследования аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний» в 2019 году в кукурузном поле в районе Раменского в Подмосковье.

Согласно отчету, 15 августа 2019 года воздушное судно Airbus A321 выполняло рейс из подмосковного аэропорта «Жуковский» в Симферополь. После взлета лайнер столкнулся с крупной стаей чаек, что привело к отказу одного из двигателей и неполадках в работе второго.

Экипаж решил экстренно посадить борт на ближайшем подходящем участке — кукурузном поле недалеко от аэродрома Раменское. Благодаря профессионализму пилотов, все 226 пассажиров и семь членов экипажа выжили. Этот случай получил широкое освещение в СМИ и стал известен как «чудо в кукурузном поле».

Командиру экипажа Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину присвоили звания Героев России за хладнокровие и мастерство в чрезвычайной ситуации.

