Орбан заявил об освобождении Венгрии от санкций США на поставки нефти из России

При этом Будапешт согласился купить у Вашингтона ядерное топливо.

Венгрия получила полное освобождение от американских санкций, касающихся поставок российских энергоносителей по трубопроводам «Турецкий поток» и «Дружба». Об этом 7 ноября сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан.

«Мы получили полное освобождение от санкций в случае „Турецкого потока“ и нефтепровода „Дружба“. Нет санкций, которые бы ограничивали поступающие по ним поставки в Венгрию или делали их дороже», — заявил Орбан на пресс-конференции в Вашингтоне.

США также полностью сняли санкции с проекта АЭС «Пакш-2», теперь Будапешту не надо будет регулярно продлевать исключения из них.

Также венгерский премьер сообщил, что страна заключила соглашение с американской компанией Westinghouse на закупку ядерного топлива и использование технологий малых модульных реакторов (ММР).

Стороны подписали меморандум о взаимопонимании в сфере ядерной энергетики, сообщил Госдеп. Согласно документу, Венгрия намерена поддержать создание до десяти малых модульных реакторов предварительной стоимостью около 20 миллиардов долларов.

В ноябре 2024 года администрация бывшего президента США Джо Байдена ввела санкции против Газпромбанка, через который проходило финансирование строительства атомной электростанции «Пакш-2». С приходом Дональда Трампа на пост американского лидера ограничения были сняты. В июне же Штаты сняли санкции, мешавшие строительству АЭС «Пакш-2».

