В Москве задержали директора департамента Минпромторга Кузнецова

Чиновник работал в ведомстве с декабря 2022 года.

В Москве задержали директора департамента машиностроения ТЭК Минпромторга Михаила Кузнецова. Об этом 5-tv.ru сообщили в ведомстве.

Известно, что министерство промышленности и торговли сотрудничает со следственными органами и предоставляет всю необходимую информацию для расследования инцидента.

С декабря 2022 года Михаил Кузнецов занимает должность директора департамента в Минпромторге РФ.

