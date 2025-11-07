В Москве задержали директора департамента Минпромторга Кузнецова
Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Чиновник работал в ведомстве с декабря 2022 года.
В Москве задержали директора департамента машиностроения ТЭК Минпромторга Михаила Кузнецова. Об этом 5-tv.ru сообщили в ведомстве.
Известно, что министерство промышленности и торговли сотрудничает со следственными органами и предоставляет всю необходимую информацию для расследования инцидента.
С декабря 2022 года Михаил Кузнецов занимает должность директора департамента в Минпромторге РФ.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в отношении фигурантов дела об убийстве криптотрейдера Романа Новака и его жены в ОАЭ. Константина Шахта, Юрия Шарыпова, Владимира Далекина заключили под стражу на срок до 28 декабря.
По версии следствия, в октябре этого года на территории ОАЭ фигуранты похитили мужчину и его супругу с целью вымогательства криптовалюты. После обоих потерпевших зверски убили, а их тела закопали в пустыне.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.